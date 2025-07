El Comité Cívico alza la voz: convoca a marcha por el voto y la democracia

Cochamanidis hizo un llamado a la ciudadanía a asumir un rol activo en la defensa de la democracia, pues “nos toca a nosotros salir a las calles, exigir elecciones transparentes, convertirnos en veedores ciudadanos y garantizar que el voto de cada boliviano se respete”.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la creciente incertidumbre electoral y amenazas de afines a Evo Morales contra el proceso electoral del 17 de agosto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Estello Cochamanidis, convocó a una marcha ciudadana en defensa del voto y la democracia, a realizarse este jueves a las 17:30 horas en la Plaza del Estudiante de la ciudad de Santa Cruz.

“La concentración será en la Plaza del Estudiante a las 17:30. Hemos recibido el respaldo de todos los sectores del Comité, incluidas las provincias. Nos acompañarán docentes, estudiantes, personal administrativo, trabajadores de salud, médicos, exportadores, productores, gremialistas, transportistas, industriales y más. Será una movilización militante, democrática y pacífica, pero firme en su mensaje”, expresó Cochamanidis en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El líder cívico enfatizó que la marcha no tendrá banderas políticas ni preferencia para partidos. “Se ha invitado a todos, pero no se permitirán símbolos partidarios. Esta es una marcha ciudadana. No queremos protagonismos de los que no han sabido defender el voto cuando debían hacerlo”, afirmó, en clara crítica a los candidatos de oposición que —según dijo— “permitieron ir con este padrón electoral y no lograron unirse para evitar esta crisis”.

Cochamanidis también alertó sobre la desconfianza generalizada que se ha generado tras la confusa situación con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, quien inicialmente habría presentado su renuncia, pero luego se aclaró que solo pidió una licencia médica. “Nos preguntamos con razón: ¿están o no garantizadas las elecciones? ¿Cómo puede ser que tengamos que realizar cumbres entre poderes del Estado, la policía, las Fuerzas Armadas y candidatos para ‘blindar’ un proceso electoral? Eso debería estar garantizado por ley”, cuestionó.

El presidente cívico acusó directamente al gobierno de Luis Arce de generar incertidumbre con “negligencia en todos los niveles” y de condicionar las elecciones a la aprobación de créditos.

También denunció la inacción del Estado frente a amenazas abiertas por parte de sectores vinculados a Evo Morales. “Mientras un exmandatario dice que, si no participa, no habrá elecciones, otra de sus aliadas anuncia que no contarán votos, sino muertos. Y pese a existir órdenes de aprehensión, la policía y el Ministerio Público no actúan”, denunció.

Finalmente, Cochamanidis hizo un llamado a la ciudadanía a asumir un rol activo en la defensa de la democracia, pues “nos toca a nosotros salir a las calles, exigir elecciones transparentes, convertirnos en veedores ciudadanos y garantizar que el voto de cada boliviano se respete. No podemos permitir que quienes han manoseado la democracia sigan jugando con el destino del país. El cambio para Bolivia debe comenzar el 17 de agosto, y ese cambio solo será posible si recuperamos la confianza en el proceso democrático”.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 12:03 del video adjunto en la presente nota.