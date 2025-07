Gary Añez retoma el mando territorial de la campaña de Libre en Santa Cruz y reafirma su respaldo a Tuto Quiroga

Según Añez, no se trató de un alejamiento ni hubo molestias o asperezas, sino observaciones sobre el rumbo que tomaba la estrategia electoral, especialmente en el oriente boliviano. “Yo tomé una posición de ‘embrague’, porque no estaba de acuerdo con ciertos factores estratégicos. Pero todo eso fue debidamente conversado, con respeto y apertura».

eju.tv / Video: DTV

El líder cruceño y excandidato José Gary Añez afirmó este viernes que retomará el manejo territorial de la campaña de Libre en Santa Cruz, tras superar desacuerdos internos con la sigla y luego de un “diálogo franco” con el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga.

“Vamos a retomar el manejo territorial porque consideramos que es importante la reivindicación que, desde el plan de gobierno de Tuto (Quiroga), va a obtener la región. Yo siempre he dicho que la causa era Santa Cruz, y la causa es Bolivia. Creo que eso se logra en este territorio. Por eso, hoy estamos aquí, después de una charla extensa con Tuto, el pasado domingo. Hemos establecido el rumbo de la campaña para este final, donde creemos que vamos a lograr un oleaje de votos importante que le dé el margen necesario», afirmó sobre su nuevo apoyo a Quiroga.

Según Añez, no se trató de un alejamiento ni hubo molestias o asperezas, sino observaciones sobre el rumbo que tomaba la estrategia electoral, especialmente en el oriente boliviano. “Yo tomé una posición de ‘embrague’, porque no estaba de acuerdo con ciertos factores estratégicos. Pero todo eso fue debidamente conversado, con respeto y apertura. El vínculo que me une a Tuto es la gente, los objetivos en común. No hablo para la gente, hablo con la gente”, sostuvo.

Asimismo, dijo que no será candidato en estas elecciones nacionales de agosto y que su apoyo no está condicionado a ningún cargo. “Yo no condiciono el hambre de los bolivianos a un puesto. La solución más próxima para salir del hambre es el plan de gobierno de Tuto Quiroga”, sostuvo.

Sin embargo, confirmó que sí será candidato en las elecciones subnacionales, en referencia a los comicios para gobernador y alcaldías. “Ganamos una elección que nos fue arrebatada por el aparato del MAS y por Johnny Fernández. Vamos a volver con toda la fuerza de la gente para cambiar Santa Cruz”, afirmó.

En junio pasado, Añez afirmó que mantiene su apoyo al candidato Tuto Quiroga, pero expresó su desacuerdo con el enfoque de campaña adoptado por su equipo, al que considera excesivamente centrado en redes sociales y alejado del trabajo territorial.