Jaime Dunn: Vender socialismo es fácil, vender libertad exige pensar

Dunn citó al filósofo italiano Antonio Gramsci para explicar cómo, tras el fracaso de la lucha de clases entre proletarios y burgueses, la izquierda trasladó el conflicto a temas culturales.

Santa Cruz.- El analista financiero y excandidato presidencial, Jaime Dunn, recientemente inhabilitado en la actual contienda electoral, lanzó una dura crítica a lo que denominó “la hegemonía cultural de la izquierda”, señalando que el socialismo se impone con facilidad porque ofrece soluciones inmediatas y populistas, mientras que el liberalismo exige esfuerzo, pensamiento crítico y responsabilidad individual.

“Uno de los actos de construcción, y mea culpa que hacemos todos los liberales —incluyendo a la derecha— es que somos pésimos comunicadores. La izquierda tiene una enorme capacidad de comunicación y el financiamiento para hacerlo: ONGs, redes internacionales y personajes como George Soros que respaldan ese discurso”, afirmó Dunn, en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Durante su intervención, Dunn citó al filósofo italiano Antonio Gramsci para explicar cómo, tras el fracaso de la lucha de clases entre proletarios y burgueses, la izquierda trasladó el conflicto a temas culturales. “Ahora se enfrentan a la mujer contra el hombre, al blanco contra el hombre de color, y se apropian de conceptos como justicia social o los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, se convierten en banderas progresistas difíciles de cuestionar”, sostuvo Dunn.

Dunn fue enfático al señalar que el socialismo seduce porque promete gratuidades: educación, salud y hasta ingresos sin necesidad de trabajar. “¿Quién se va a oponer a eso? Si no hay plata, se imprime. Se genera la idea de que el déficit fiscal no importa mientras se reparta dinero. Pero el liberalismo te dice: para ganarte la vida hay que trabajar. La libertad no es gratis y eso a mucha gente no le gusta porque implica esfuerzo”, remarcó.

