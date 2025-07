Samuel: «La empresa Quipus fue creada para robar»

¿Qué va a hacer si es presidente?: «Cerrarla».

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El candidato presidencial Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, afirmó que la empresa estatal Quipus debe ser cerrada de manera definitiva, al considerar que fue creada como parte de un “negociado” impulsado por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

En entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, Doria Medina criticó duramente el proyecto tecnológico, asegurando que fracasó en su intento de competir con marcas internacionales y solo sirvió como mecanismo de corrupción.

“Obviamente cerrarla, cerrarla, porque eso ha sido un negociado, la estupidez más grande. Pensar que podíamos competir con computadoras… han hecho estas empresas para tener un pretexto para robar”, declaró el candidato presidencial.

Añadió que el proyecto no logró comercializar los productos que importó. “Quipus no ha vendido las computadoras que trajo de China, no ha vendido los celulares que trajo de China, y todavía me acuerdo que decían: que tiemble Apple, que tiemble Samsung”, manifestó.

Doria Medina también señaló que la empresa sirvió como plataforma para beneficiar a la militancia oficialista. “Fue un robo permanente: al comprar terrenos, equipos, y contratar a sus militantes”, sostuvo, reforzando su planteamiento de que el modelo de empresas públicas debe ser revisado y reestructurado.

El candidato también hizo alusión a su experiencia con proyectos productivos en el trópico de Cochabamba: “En la época de USAID, el Chapare fue una de las regiones con mayor crecimiento: palmito, papaya, piña, banano… y muchos otros productos”, dijo, sugiriendo que es posible impulsar el desarrollo regional sin estructuras estatales ineficientes.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 09: 12 del video adjunto en la presente nota.