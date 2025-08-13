Arce pactó con la derecha; los doce procesos que bajó a Manfred lo confirma, afirma Salvatierra

Para Salvatierra, este giro político se explica por el desplome de la preferencia electoral del presidente. “Su opción pasó del 55% al 1%, y eso tendrá que registrarse en los libros de marketing”, dijo.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La exsenadora y reconocida seguidora de Evo Morales, Adriana Salvatierra, afirmó que el impulso al voto nulo en las elecciones del 17 de agosto es una forma de protesta ante lo que considera “una elección amañada” y un pacto político del presidente Luis Arce con sectores de derecha.

“Es una forma de protesta ante lo que nosotros creemos que es una elección amañada, con una papeleta diseñada a la medida de los intereses del gobierno, que busca una salida por un pacto con la derecha y entregarle el poder también”, declaró Salvatierra en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Consultada sobre en qué consiste ese pacto, la exsenadora fue enfática al indicar que “Luis Arce pactó en su momento con Manfred (Reyes Villa), por algo le bajó los doce procesos judiciales. Cubrió una parte del Legislativo fragmentando las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, volviéndolas funcionales a la agenda legislativa que impulsaba el gobierno. Creo que Arce está buscando también una salida por la derecha”.

Para Salvatierra, este giro político se explica por el desplome de la preferencia electoral del presidente. “Su opción pasó del 55% al 1%, y eso tendrá que registrarse en los libros de marketing y estrategia política como un ejemplo de cómo dilapidar capital político. Además, la pésima gestión económica ha empujado opciones más vinculadas al libre mercado y la derecha”, indicó.

La exsenadora cuestionó los resultados económicos del actual gobierno, destacando que Bolivia enfrenta la inflación más alta en cuatro décadas. “En el Presupuesto General del Estado se estimaba una inflación anual del 7,5%, pero a junio ya alcanzamos el 10%. Eso significa que, hasta fin de año, podríamos llegar al 20%”, advirtió.

Salvatierra concluyó reiterando que el voto nulo es, a su juicio, la única manera de evidenciar el rechazo ciudadano a lo que considera un proceso electoral viciado y a una gestión que, según ella, ha traicionado los principios del Movimiento Al Socialismo.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 10:46 del video adjunto en la presente nota.