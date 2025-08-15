Carnet de identidad, único requisito para ir a votar, puede tener hasta un año de vencimiento

La autoridad electoral explicó que no se aceptarán fotocopias ni otro tipo de documentos, por lo que cada ciudadano deberá presentar su cédula original en físico el día de la votación.

Santa Cruz.- El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que el carnet de identidad es el único documento válido para sufragar en las elecciones, aclarando que se aceptará de manera excepcional hasta con un año de vencimiento.

“Quiero resaltar que el único documento válido para que el ciudadano pueda votar es la cédula de identidad original, y de manera excepcional hasta un año de caducidad. Esto es lo que más está consultando la población y queremos subrayarlo para despejar dudas”, afirmó Callejas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La autoridad electoral explicó que no se aceptarán fotocopias ni otro tipo de documentos, por lo que cada ciudadano deberá presentar su cédula original en físico el día de la votación.

En cuanto a la participación electoral, Callejas detalló que en el eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) sufraga el 73,5% del electorado nacional. En los otros seis departamentos vota el 26,5%. Del total de votantes, el 51,2% son mujeres y el 48,8% hombres. El grupo etario más numeroso es el de jóvenes y adultos de 18 a 40 años, que representan el 52% del padrón electoral.

Respecto a la oferta electoral, recordó que son ocho los binomios en competencia, aunque uno de ellos aún está en revisión.

Callejas señaló que se continúa con el trabajo de capacitación y difusión a través de los medios de comunicación, e instó a los ciudadanos a informarse para evitar confusiones. “Subrayamos una vez más: el carnet de identidad puede estar vencido hasta un año, pero debe ser el original en físico”, reiteró.

