Choferes y autoridades coordinan importación de diésel a Bs 3,7

Se prevé el arribo de cuatro buques al mes con un total de 24 millones de litros

El Ejecutivo de la Federación de Chóferes de La Paz–Yungas, Freddy Avirari, informó que ayer se realizó una reunión entre asociaciones de transporte del departamento y autoridades nacionales para coordinar la importación de diésel, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en Sica Sica y otras regiones.

El encuentro contó con la presencia de los ministros de Economía, Hidrocarburos, Transportes y otras autoridades, además de representantes de las federaciones de choferes. Durante la reunión, se suscribió un acta con la empresa importadora que establece un precio de Bs 3,7 por litro hasta Sica Sica.

Sin embargo, surgió un debate sobre la necesidad de que el combustible sea entregado directamente en planta o en surtidores. Por ello, se convocó a una nueva reunión mañana a las 15:00, con la participación de autoridades y dirigentes sindicales, con el fin de definir este aspecto.

Avirari señaló que la empresa importadora se comprometió a iniciar el suministro dentro de los 15 días posteriores a la firma del contrato. El compromiso incluye la importación mensual de cuatro buques, equivalentes a 24 millones de litros, volumen que consideran suficiente para atender la demanda actual.

“Es una cantidad bastante fuerte y responde al pedido de la población”, afirmó el dirigente, quien reiteró que el objetivo principal es asegurar un abastecimiento continuo y evitar la escasez de combustible en la región.