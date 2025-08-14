Con un concejo paceño paralizado más de 100 días, Maric acusa a Chambilla de aferrarse a la presidencia “con obsesión” y bloquear la gestión legislativa

Maric cuestionó que Chambilla mantenga esta postura “para alimentar su protagonismo político”, mientras el Ejecutivo se beneficia de una oposición inmovilizada. “Todo esto ocurre a costa de los paceños”, advirtió.

eju.tv

La concejala Yelka Maric denunció hoy (14) que el Concejo Municipal de La Paz lleva más de 100 días paralizado por intereses personales y el desconocimiento de normas que deberían guiar su funcionamiento.

Maric apuntó a la presidenta del Concejo edil, Lourdes Chambilla, a la que acusó de aferrarse al cargo “con obsesión” y de frenar la maquinaria legislativa de la ciudad.

“Lo que hoy ocurre en el Concejo Municipal de La Paz es tan grave como indignante. La casa del debate democrático, la fiscalización y el servicio ciudadano lleva más de 100 días paralizada por intereses personales y desconocimiento de las normas que deberían guiarnos”, enfatizó Maric y recalcó que los trámites y resoluciones se encuentran completamente detenidos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La concejala señaló que el origen del conflicto radica en el enfrentamiento entre Chambilla y el alcalde Iván Arias. Según Maric, nueve de los once concejales pidieron reconsiderar la situación para destrabar el trabajo, pero la presidenta del Concejo se negó a someter la moción a votación, “como si el Concejo fuera suyo”. “Parece olvidar que aquí todos somos pares y que presidir no significa imponer caprichos”, afirmó.

Maric cuestionó que Chambilla mantenga esta postura “para alimentar su protagonismo político”, mientras el Ejecutivo se beneficia de una oposición inmovilizada. “Todo esto ocurre a costa de los paceños”, advirtió y recordó que faltan apenas 262 días para el fin de la actual gestión y que “La Paz no puede esperar”.

El pronunciamiento de Maric se da un día después de que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declarara cumplida la Resolución Constitucional N° 149/2025 en la que ratifica la elección de la directiva del Concejo realizada el 2 de julio. El fallo también ordena al alcalde Arias restituir de forma inmediata el Sistema de Trámite Municipal (Sitram), que había sido suspendido.

Según un informe del concejal Javier Escalier (MAS), la elección de la actual directiva se produjo por la división interna y la falta de consenso en la bancada mayoritaria, lo que permitió que la votación se realizara bajo el principio de libre determinación de los concejales.