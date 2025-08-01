‘No se puede igualar al bueno con el malo’: la votación masiva neutralizará los efectos de la guerra sucia

Recordó que en anteriores procesos electorales la masiva participación permitió vencer al Movimiento al Socialismo (MAS) por la vía democrática.

Santa Cruz.- El analista político Guido Añez, radicado en Estados Unidos, exhortó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas este domingo, con el objetivo de lograr un cambio de gobierno y asegurar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, contrarrestando así los efectos de la guerra sucia electoral.

Añez advirtió que una de las consecuencias de estas campañas negativas es “igualar al bueno con el malo, al que hace la guerra sucia con el que la recibe”, lo que puede desmotivar la participación.

“Es importante que la gente salga a votar. A pesar de que sabemos que existen factores de distorsión del voto popular, somos demócratas, y tenemos la racionalidad occidental que nos dice que solo el voto nos puede sacar de esta situación”, afirmó Añez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Recordó que en anteriores procesos electorales ya se había logrado vencer al Movimiento al Socialismo (MAS) por la vía democrática. “Le hemos ganado el 2016, le hemos ganado el 2019. Hagamos del 2025 la victoria del voto popular sobre la dictadura y sobre las distorsiones que tengan que hacer”, manifestó.

El analista hizo un llamado a procurar la formación de un gobierno fuerte, de cambio y no de transición, asegurando que una participación masiva en las urnas es la vía para consolidar ese objetivo.

