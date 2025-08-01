Samuel “arrasaría” en Tarija con más del 50% de la intención de voto, según encuesta

Samuel saca una aplastante ventaja en Tarija con más del 50%.

Si las elecciones se realizaran este domingo, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, obtendría un contundente 50,58% de la intención de voto en el departamento de Tarija, consolidándose como el favorito indiscutible de la región. Así lo revela la cuarta encuesta nacional de SPIE Consulting SRL para EL DEBER.

La diferencia respecto a sus competidores es amplia. En esta misma medición, Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) alcanzaría el 14,65%, ubicándose en segundo lugar, mientras que Manfred Reyes Villa cerraría el podio con un 5,47% de apoyo. Rodrigo Paz, pese a su crecida a nivel nacional, en Tarija tiene un 5,42%.

El resultado no solo confirma el liderazgo de Doria Medina en Tarija, sino que también anticipa un impacto directo en la composición legislativa del departamento. Con este nivel de preferencia, Unidad podría asegurarse tres de los cuatro escaños senatoriales que se disputan en la región, dejando apenas uno para Libre.

Sin embargo, el panorama cambia al observar la fotografía nacional. A nivel país, la misma encuesta coloca como favorito a Tuto Quiroga con el 24,45% de la intención de voto, apenas 0,81 puntos por encima de Samuel, lo que revela un escenario de competencia cerrada rumbo a las elecciones y un mapa electoral altamente fragmentado, por lo que los analistas anticipan una clara segunda vuelta entre estos dos candidatos.

Con un margen tan amplio en Tarija, Doria Medina llega con un colchón de votos clave en un departamento estratégico, pero con el desafío de acortar distancias en otras regiones para revertir la ventaja mínima que ostenta su principal rival en el ámbito nacional.