TSE cataloga la media jornada electoral como tranquila pese a algunos conflictos

Quienes no puedan emitir su voto tienen 1 mes para realizar su certificado de impedimento.

Video: TSE

eju.tv

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, calificó la primera media jornada de votación como “tranquila en términos generales”, pese a algunos incidentes registrados en distintas regiones y en el exterior del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En general, ha sido una jornada tranquila, no se han reportado hechos que puedan desvirtuar ese aspecto”, señaló la autoridad electoral al presentar el primer informe sobre el avance del proceso.

Hassenteufel explicó que los incidentes fueron aislados y no afectaron la normalidad de la votación. Entre ellos mencionó un intento de destrucción de un ánfora en Ginebra, Suiza, y un mal manejo de información en España que generó confusión entre algunos ciudadanos.

“Insisto en que la jornada transcurre de manera tranquila y esperamos que continúe así”, subrayó el presidente del TSE.

Asimismo, recordó a la población que los certificados de impedimento podrán tramitarse durante un mes después de concluida la jornada electoral. Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a los recintos y ejerzan su derecho al voto, destacando que la participación es fundamental para fortalecer la democracia.