TSE insta a votar temprano: mesas abrirán a las 08:00 y cerrarán tras ocho horas de sufragio

Santa Cruz.- Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaron a la ciudadanía a acudir temprano a las urnas este domingo 17 de agosto, recordando que las mesas de sufragio abrirán a las 08:00 y funcionarán durante ocho horas continuas.

El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, explicó que los jurados electorales se presentarán a las 06:00 en sus respectivos recintos para recibir, de manos del notario electoral, todo el material necesario para la jornada de votación.

“A las seis de la mañana lo recibe, va a verificar que todo el material electoral esté en buen estado y a las ocho debe abrir la mesa. Son ocho horas de funcionamiento que tiene”, detalló Callejas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El cierre está previsto para las 16:00, salvo que aún haya votantes en la fila, en cuyo caso se deberá esperar hasta que todos emitan su voto. “No se le puede prohibir ese derecho al ciudadano. Pero si no hay nadie en la fila y se cumplieron las ocho horas, el jurado electoral cerrará la votación y nadie más podrá votar, aunque llegue un minuto después”, enfatizó.

Callejas aclaró que una vez cerrada una mesa no puede reabrirse, por el principio de preclusión que rige el proceso electoral. También relató que en anteriores comicios hubo personas que llegaron tarde o al recinto equivocado, y ya no pudieron sufragar pese a sus reclamos.

El vocal remarcó que acudir temprano evita contratiempos y garantiza el ejercicio pleno del derecho al voto. “Es mejor ir temprano, seamos conscientes”, manifestó Callejas.

