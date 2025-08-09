Tuto acusa a Samuel de “nerviosismo” tras caer en intención de voto

“Tenemos que cambiar Bolivia. Estamos destinados a entendernos. Dejen de lado los insultos, dejen de lado la descalificación. Yo nunca lo he hecho”, expresó el candidato.

El candidato presidencial de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, lanzó hoy fuertes críticas contra su rival electoral de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, tras superarlo por primera vez en las encuestas de intención de voto.

En un acto político en El Alto, Quiroga afirmó que algunos candidatos reaccionan con ataques y desinformación cuando las cifras no los favorecen y apuntó directamente a Doria Medina y le pidió que se detenga la “guerra sucia”.

“Otros que se han pavoneado de una y otra vez (ser primeros) en la encuesta ahora sale una que no les gusta y se ponen nerviosos. Esta vez están mintiendo y engañando sobre lo que somos y me atacan y me insultan. No se pongan nerviosos”, enfatizó Quiroga ante los medios, en alusión clara a la reacción de la Alianza Unidad frente a su repunte en las preferencias electoral.

La más reciente encuesta nacional publicada por El Deber confirmó que Quiroga obtuvo un 24,45% en intención de voto, superando al 23,64% de Doria Medina, quien hasta entonces lideraba todos los sondeos. Este nuevo estudio en la contienda marca un nuevo escenario en la carrera electoral en la que ambos candidatos disputan la cima con cifras muy ajustadas.

En su discurso, Quiroga hizo un llamado a la unidad, a dejar de lado los ataques personales porque su prioridad, aseguró, no es solo encabezar las encuestas, sino ganar las elecciones con propuestas claras y respeto.

“Tenemos que cambiar Bolivia. Estamos destinados a entendernos. Dejen de lado los insultos, dejen de lado la descalificación. Yo nunca lo he hecho”, concluyó el candidato.