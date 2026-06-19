El caso «narcomaderas» se indagará en el Legislativo; el Senado conformará una comisión especial

El objetivo es esclarecer los supuestos hechos, circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a recientes casos de incautación de droga en Chile.

Por: eju.tv

La Cámara de Senadores aprobó este jueves una resolución para conformar una Comisión Especial destinada a investigar los casos de droga detectados en cargamentos de madera exportados desde Bolivia, así como otros hechos relacionados que son de interés público.

El objetivo es esclarecer los supuestos hechos, circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a recientes casos de incautación de droga en Chile.

Durante la 136.ª Sesión Ordinaria, el pleno analizó distintas propuestas presentadas sobre esta temática y determinó realizar una sola Resolución Camaral para recoger los principales elementos planteados por las iniciativas legislativas debatidas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La comisión multipartidaria estará integrada por hasta siete senadoras y senadores, cuyos miembros serán propuestos por las distintas bancadas con representación en la Cámara Alta.

Asimismo, la resolución definirá el plazo de funcionamiento de la instancia investigadora y los alcances de su labor.

El debate legislativo coincidió en la necesidad de que la Cámara de Senadores contribuya al esclarecimiento de estos hechos y fortalezca las tareas de fiscalización y control que le confiere la Constitución Política del Estado.

Están en curso investigaciones nacionales e internacionales relacionadas con la incautación de droga impregnada en madera de exportación detectada en puertos de Chile.

Este caso generó preocupación y motivó el análisis legislativo en la Cámara de Senadores.