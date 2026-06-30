El Gobierno inicia una serie de reuniones con alcaldías para articular esfuerzos hacia la reactivación económica

El viceministro Adrián Oliva se reunió en Tarija con varios alcaldes para hacer un diagnóstico de situación y perfilar acuerdos

eju.tv /Video: BoliviaTv

Diferentes alcaldías enfrentan problemas de liquidez y desafíos “muy grandes”, por lo que se están gestionando reuniones en distintas regiones con los alcaldes, a fin de articular acuerdos e iniciativas para enfrentar la crisis y reactivar la economía desde lo local, informó el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva.

“El interés del Gobierno nacional es que a las regiones, a los departamentos y a los municipios les vaya bien; para eso tenemos que enfrentar los problemas que se tienen, poner todo nuestro esfuerzo en la solución de los mismos y hacerlo con el mejor ánimo para poder avanzar”, afirmó al finalizar una reunión con alcaldes del departamento de Tarija.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Oliva inició una serie de encuentros en diferentes regiones de Bolivia para conocer de cerca la situación financiera y otras problemáticas de las alcaldías, como parte de un trabajo local y departamental de diagnóstico y consenso de soluciones ante la compleja situación actual.

“El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande, pero va a empezar a dar sus frutos porque este es el desafío que tenemos: que el país avance, que superemos el conflicto, que reactivemos la economía, que generemos oportunidades y que la gestión sea una respuesta a las necesidades de la población”, afirmó.

Las actuales autoridades municipales heredaron una gestión compleja debido a la disminución de los recursos de coparticipación tributaria y la crisis económica.

Oliva informó que se harán de conocimiento público oportunamente las iniciativas que se activarán para apoyar a los subgobiernos y hacerlos parte de los esfuerzos por la reactivación económica, sobre todo después del bloqueo de 53 días que ahondó la crisis.