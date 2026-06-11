Los bloqueadores de San Julián liberan al oficial del Ejército que mantenían retenido desde la noche del miércoles

El oficial fue obligado a grabar un video poco después de su captura, donde aseguraba estar bien

eju.tv

El oficial del Ejército que fue retenido por bloqueadores en el municipio de San Julián, Santa Cruz, desde la noche del miércoles, fue liberado en las últimas horas por sus captores, según informó el secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Jorge Santistevan.

“Ya lo sacaron de San Julián, ya está liberado y lo que falta es evacuarlo a Santa Cruz”, informó la autoridad a la Red Uno sin dar mayores de lo ocurrido con el oficial que permanecía retenido desde la noche del miércoles por los denominados interculturales que bloquean la carretera Santa Cruz-Beni desde hace 29 días.

Los movilizados apostados en los cortes de ruta descubrieron al oficial mientras tomaba fotografías. Se trataría de un agente de Inteligencia, quien aparece vestido de civil en la grabación que fue forzado a realizar.

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El material audiovisual fue publicado en redes sociales horas después de la captura del uniformado. “Buenas noches, soy el teniente Chávez. Estoy acá detenido en el municipio de San Julián, aquí con los pobladores. No me han tocado; simplemente me están interrogando. Asimismo, desmiento que haya un posible linchamiento”, asegura en el breve video.

“Asimismo, informarles que tenía la misión de sacar fotos de las actividades que se realizaban en el punto de bloqueo. He sido descubierto tomando fotografías”, añadía en el registro audiovisual captado por quienes lo custodiaban.

Por el momento no se conoce mayores detalles de su liberación o qué ocurrió durante las cerca de 24 horas que estuvo retenido en San Julián.