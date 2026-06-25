Paz asegura que se tienen 8.900 obras para entregar e iniciar en diferentes regiones de Bolivia

El presidente Paz se reunió con autoridades y representantes de Potosí para hablar del desarrollo departamental

eju.tv

En Bolivia se cuenta con 8.900 obras para iniciar y entregar, por lo que se irá coordinando con cada región las prioridades de entrega e inicio, sin detenerse en la ideología de sus autoridades, aseguró el presidente Rodrigo Paz.

“Aquí no hay ideología, no hay izquierda, no hay derecha; aquí es producir, construir la patria y que haya leyes que nos permitan crecer”, afirmó en medio de una reunión con una comisión de autoridades y representantes de Potosí.

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La mayoría de las obras programadas y ejecutadas está, precisamente, en Potosí, por lo que se irá coordinando —explicó— con sus autoridades locales y departamentales la entrega e inicio de proyectos, como parte de las políticas de reactivación económica.

En la reunión, Paz presentó cuatro ejes que orientarán su estrategia de desarrollo para el país: el 50/50, que busca fortalecer las capacidades productivas y descentralizar el desarrollo de las regiones; el Capitalismo para todos, que pretende facilitar la inversión y el acceso al crédito para quienes producen; el proyecto Estado Tranca, que apunta a desmontar la burocracia que frena proyectos e inversiones; y Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, para abrir nuevos mercados, atraer inversiones y fortalecer la presencia internacional de la producción nacional.