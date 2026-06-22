Transporte pesado teme multas de hasta $us 150 millones por contenedores paralizados

Los camiones comenzaron a circular en el país, pero todavía quedan puntos de bloqueo activos en el departamento de Cochabamba.

eju.tv / Video: Unitel

El sector del transporte pesado advierte con multas de hasta 150 millones de dólares por los contenedores que quedaron estancados en los puertos y en medio de las carreteras del país por los 53 días de bloqueos que se mantienen este lunes.

«Le pedimos al Gobierno que agilice lo que haga falta para evitar las multas, por cada contenedor se va a tener que pagar hasta 8.000 dólares, son unos 10.000 contenedores estancados en los puertos del Pacífico y los que están circulando en el país, son 150 millones de dólares por este concepto», señaló el dirigente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Desde la madrugada del sábado el Gobierno dio inicio a los operativos de despeje de las carreteras, al regir el estado de excepción para levantar esa medida de presión que todavía cumplen sectores afines al evismo. En lo que va de esta jornada, al menos 12 cortes de rutas continúan activos, concentrados en el valle.

«El paso por la carretera antigua está habilitado pero esa ruta está descuidada, los camiones se están plantando, seguimos gastando, mientras tenemos una carretera (nueva) tomada por Evo Morales que el Estado permite que haga lo que le da la gana», lamentó el dirigente.

Cruz explicó que su sector presentó denuncias penales por delitos de orden público, pero hasta ahora no recibió respuesta de la Fiscalía, además impulsa demandas civiles para exigir el resarcimiento de los daños causados por las medidas de presión de la COB, los campesinos Túpac Katari y los evistas.

«Nos extraña demasiado que el Estado haga ver esto como una victoria de todo el pueblo boliviano, ¿victoria para quién?, ¿para los muertos, para la justicia que debería imperar? Se tiene que fiscalizar al Ejecutivo, Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia, qué han hecho con todos los detenidos, cómo los han liberado, en qué negociación han salido impunes de estos hechos», sostuvo el representante de Asociatrin.

Con el despeje paulatino de las rutas, los carburantes comenzaron a circular hacia las estaciones de servicio. El sector del transporte pesado espera que la provisión se normalice, al igual que la limpieza de las rutas para cumplir con la entrega y devolución de los contenedores a las navieras.