Doria Medina asegura que está a favor del cambio y pide a Paz dar un “sentido de urgencia” a la solución de la crisis

Solo si el Ejecutivo mejora, los bolivianos lo respaldarán en el futuro, aseguró el empresario y político en un post en sus cuentas en redes sociales

eju.tv

El empresario y político Samuel Doria Medina aseguró que está a favor del cambio y pidió al gobierno de Rodrigo Paz mejorar los controles contra la corrupción, institucionalizar entidades como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y darle un sentido de urgencia a la solución de la crisis económica.

“El Gobierno tiene que mejorar. Estamos a favor del cambio. Creemos que Bolivia debe superar dos décadas de un modelo que ha fracasado; un modelo que, pese a eso, sigue funcionando por inercia y porque sirve a la corrupción. Por eso hemos apoyado a la actual administración durante la crisis de los bloqueos de 50 días”, explicó.

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Esta posición surge para despejar dudas sobre la relación entre la alianza Unidad y el gobierno de Paz, luego de que la diputada de ese mismo frente, Andrea Ballivián, revelara que la bancada se “distanciaba” de la actual gestión.

Doria Medina afirmó que solo si el Ejecutivo mejora, los bolivianos lo respaldarán en el futuro, y sugirió cuatro ejes en los que se debe trabajar de inmediato:

“Primero, mejorar su capacidad para tomar decisiones con la rapidez necesaria. Segundo, robustecer los controles para evitar la corrupción. Tercero, institucionalizar las principales entidades públicas, como el Banco Central o YPFB, designando a sus directivos a través del Parlamento. Y cuarto, darle un sentido de urgencia a la solución de la crisis económica”, afirmó.

Los ministros de Economía, José Gabriel Espinoza, y de la Presidencia, José Luis Lupo, claves en el gobierno de Paz, forman parte de los cuadros de Unidad.