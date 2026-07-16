Gobierno defiende la imposición del Cóndor de los Andes al presidente Paz: afirma que es un acto protocolar

Diferentes actores políticos cuestionaron la entrega pública de la medalla al presidente Paz

eju.tv

La imposición de la condecoración del Cóndor de los Andes al presidente Rodrigo Paz formó parte de un acto protocolar en el marco de la normativa legal vigente, por lo que es lamentable su politización, afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

“Los presidentes tienen que recibir el Cóndor de los Andes y son los portadores mientras dura su mandato. Entonces, no se ha hecho nada extraordinario; simplemente se ha dado curso a lo que correspondía conforme a la ley”, explicó.

El pasado lunes, durante la presentación de la nueva política exterior del país, el canciller Fernando Aramayo impuso a Paz la medalla de la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar, hecho que desató una ola de críticas desde la oposición y distintos frentes políticos.

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“Hay que pensar menos en condecoraciones y más en transformaciones”, exigió el político y empresario Samuel Doria Medina. Por su parte, la expresidenta Jeanine Áñez calificó el hecho como una “preocupante confusión entre el reconocimiento institucional y el adulerío”.

Evo Morales tampoco quedó al margen de los cuestionamientos: “¿Qué es eso? Es como autonombrarse, autoproclamarse; es una vergüenza”, criticó.

Ante la polémica, Gálvez recordó que los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, el propio Morales, Luis Arce y Áñez también fueron portadores del Cóndor de los Andes durante sus respectivas gestiones.

“Siendo autocríticos, tal vez no era el mejor de los escenarios; sin embargo, la Cancillería vio que era pertinente hacerlo en ese momento. Podría haber sido meramente un trámite administrativo, pero se trata de algo que es protocolar y que se hizo en estricto cumplimiento de la ley”, insistió el vocero.