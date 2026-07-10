Ministro Espinoza ve previsible el alza del dólar y espera que la cotización se regularice en dos semanas

El 29 de junio entró en vigencia la nueva política cambiaria que dejó atrás 15 años de una cotización fija mantenida por los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

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La subida sostenida en la cotización del dólar era previsible; sin embargo, se sitúa en márgenes inferiores a los que podrían esperarse después de haber abandonado una política cambiaria arrastrada desde hace más de 40 años, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

No obstante, la autoridad confía en que en las próximas dos semanas se estabilice la cotización a partir del ingreso de divisas por exportaciones, principalmente del sector agroindustrial y de la minería.

“Hoy en día hay una mayor demanda y una menor oferta, pero todo eso se está regularizando. Ya desde las próximas dos semanas vamos a ver liquidaciones de exportaciones del sector agroindustrial, que ha tenido un muy buen año, pero también de exportaciones del sector minero, y esto obviamente va a generar una estabilización del tipo de cambio”, explicó en la red Uno.

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La cotización del dólar flexible volvió a subir y alcanzó los Bs 10,40 para este sábado, lo que representa un incremento de 16 centavos respecto al tipo de cambio de Bs 10,24 fijado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para este viernes. Si entre el viernes y el sábado el aumento fue de 16 centavos, desde el 29 de junio hasta la cotización de este sábado la escalada suma 67 centavos, tras haber subido de Bs 9,73 a Bs 10,40.

“Esto era altamente previsible por varios motivos. Primero y principal, hemos salido de un régimen cambiario que duró 40 años; y cuando esto sucede, cuando hay una modificación en el régimen cambiario, usualmente hay subidas mucho más dramáticas que las que hemos visto en los últimos días en cualquier país del mundo”, justificó.

El 29 de junio entró en vigencia la nueva política cambiaria que dejó atrás 15 años de una cotización fija mantenida por los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, como parte de la llamada bolivianización de la economía.

Ahora, la cotización la define el mercado.