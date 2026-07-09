Paz inicia reuniones rumbo a un Acuerdo Nacional para asegurar la transformación del Estado

El presidente aseguró que es central la articulación de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para encaminar las reformas

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz informó que en la reunión de este jueves con diversas fuerzas políticas se inició la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional”. El objetivo es concertar las reformas de transformación del Estado mediante seguridad jurídica, mayores recursos y un modelo 50/50.

“Estamos construyendo un Gran Acuerdo Nacional; por eso, hoy nos reunimos con diferentes fuerzas políticas para ver las necesidades de sus regiones y trabajar conjuntamente. La historia nos demanda realizar reformas estructurales”, aseguró el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

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Paz llegó al poder con el objetivo de dar un giro al modelo económico y poner en el centro al mercado y al capital privado, para que promuevan el desarrollo nacional bajo una visión de “capitalismo para todos”.

“Inyectaremos recursos internacionales, descentralizaremos la salud y la educación bajo un modelo de 50/50, y consolidaremos la seguridad jurídica uniendo a Occidente y Oriente”, perfiló sobre lo que representará la transformación de un Estado marcado por el estatismo y la crisis.

La reunión con las diferentes representaciones políticas se realizó en la Casa Grande del Pueblo, como parte del proceso de consenso iniciado con la creación del Consejo Económico y Social.

“Tenemos que generar un gran acuerdo nacional, especialmente con el Parlamento y los liderazgos sociales y políticos del país. Con la creación del Consejo Económico y Social, abrimos un espacio de diálogo e integración entre las organizaciones sociales, el Gobierno y la Asamblea”, afirmó.

El presidente aseguró que es central la articulación de esfuerzos entre el Ejecutivo y el Legislativo para encaminar las reformas, las cuales incluyen medidas como el paquete de 12 leyes que transformarán el marco jurídico y atraerán inversiones hacia sectores estratégicos de la economía.