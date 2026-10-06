Educación alista títulos digitales y gratuitos para los bachilleres desde 2015

Más de 221 mil bachilleres recibirán este 2026 sus títulos de bachiller digitales y gratuitos

eju.tv

Si bien este año y los siguientes se entregarán a los nuevos bachilleres sus títulos digitales y gratuitos, el Gobierno trabaja para que este beneficio se extienda a quienes se graduaron en los últimos diez años, informó el ministro de Educación, Erick Sanjinés.

«También estamos trabajando para digitalizar los diplomas de bachiller anteriores a 2026; vale decir, desde 2015 hasta 2025, cuya información ya consta en los registros del Ministerio de Educación. Esperamos que entre diciembre y enero podamos dar esta buena noticia», explicó la autoridad.

De acuerdo con el Decreto Supremo 5738, «a partir de la gestión 2026, la emisión y otorgación del Diploma de Bachiller con carácter gratuito se realizará en formato digital».

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El presidente Rodrigo Paz informó que la medida beneficiará inicialmente a más de 221 000 bachilleres que se graduarán en este periodo lectivo 2026. Además, detalló que el documento no requerirá trámites de legalización, como ocurría en el pasado.

Sanjinés expresó su expectativa de que la emisión extemporánea de los títulos a los profesionales graduados antes de 2026 sea también gratuita.

«Es un proyecto en desarrollo. Sin embargo, lo fundamental es que los bachilleres de esta gestión ya contarán con su diploma de bachiller digital», afirmó en entrevista con Bolivia Tv.