Diputado evista le recuerda al gobierno que los créditos en la ALP no son para comprar combustible

Diferentes autoridades manifestaron que una de las causas para la escasez de diésel y gasolina en el país es la falta de aprobación de los proyectos de Ley que suman más de 1.660 millones de dólares.

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Desde hace varios días, ministros y otros funcionarios gubernamentales responsabilizan a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la escasez de combustibles, debido a que al no aprobar los créditos internacionales, que permitirían un mayor flujo de divisas en el país, no se puede adquirir diésel y gasolina, lo que repercute en el suministro normal en el territorio nacional, con la consecuente amenaza que significa para las diferentes actividades económicas del país.

Sin embargo, este jueves, el diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Jhonny Pardo, cuestionó los ataques gubernamentales y recordó específicamente al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que ninguno de los créditos que cursan en las diferentes instancias del Órgano Legislativo está destinado al pago por concepto de la compra de carburantes, sino para temas de infraestructura y apoyo a los sectores productivos, entre otros.

En días pasados, Montaño informó que el gobierno decidió socializar con las organizaciones sociales y los municipios afectados el perjuicio del bloqueo de créditos en la Legislativo, para que ejerzan presión sobre los diputados y senadores para la aprobación de créditos por un total de 1.667 millones de dólares, de los cuales 438.5 millones del total estarán destinados a proyectos carreteros y obras de infraestructura; empero, también acusó la falta de combustible en el país a la no aprobación de esos montos.

La ALP no trata los créditos externos incluso desde el 2023, según el Ejecutivo. Foto: captura pantalla

“Hemos visto la conferencia que ha realizado el ministro tiktokero en la cual ha mencionado que la Asamblea apruebe los créditos, pero yo le digo al señor ministro que se ponga a trabajar y justifique las inversiones que va a realizar y aclare, porque, por una parte, dice que son para ejecutar las carreteras y por otra dice que con eso tienen que comprar combustible. Para mí el ministro no sabe lo que dice, esos créditos supuestamente son para obras, pero ahora aclara que son para comprar combustible”, cuestionó.

Según el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, hasta fines de enero había 16 proyectos de ley para créditos externos por más de $us 1.660 millones retenidos en la ALP; entre ellos, nombró una ley de financiamiento para la Planta Refinadora de Zinc, del departamento de Oruro, la ampliación de la línea Café de la empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico, o la construcción de la carretera El Salto – Monteagudo y del puente Guanay, localizados en los departamentos de Chuquisaca y La Paz.

El diputado evista Jhonny Pardo. Foto: captura pantalla

En consecuencia, Pardo cuestionó que debido a una determinación judicial los asambleístas se ven impedidos de fiscalizar las acciones del Órgano Ejecutivo, motivo por el cual no pueden corroborar que los créditos aprobados con anterioridad hayan sido destinados realmente al objeto contemplado en los proyectos de Ley, argumento que sirvió para que las bancadas de oposición y del ala evista rechacen la aprobación de nuevos financiamientos externos

“Estoy confundido, porque no sé si están invirtiendo bien los recursos, o no están invirtiendo, porque para que no podamos fiscalizar ellos han cautelado la interpelación y con eso están haciendo lo que les da la gana y a consecuencia de que nosotros no podemos interpelar y no podemos averiguar cómo están invirtiendo, cuánto están invirtiendo y en qué cosas están invirtiendo; hemos aprobado créditos, pero lamentablemente no podemos fiscalizar”, añadió.