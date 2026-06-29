Paz agradece a Peña la hospitalidad y ratifica agenda de integración entre Bolivia y Paraguay para impulsar comercio, inversión y desarrollo

El mandatario boliviano complementó que guarda un agradecimiento eterno al pueblo paraguayo y a su Gobierno por “el rol preponderante en el respaldo a la democracia boliviana tras los recientes intentos de desestabilización”.

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De la cordialidad a los proyectos. El presidente Rodrigo Paz agradeció la tarde del lunes (29) a su par de Paraguay, Santiago Peña, la hospitalidad y la voluntad de fortalecer la relación bilateral y ratificó una agenda de integración regional que incluye proyectos estratégicos como la Hidrovía Paraguay–Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico. Paz se encuentra en Asunción para participar en un encuentro de mandatarios del Mercosur, donde sostendrá reuniones con otros líderes de la región.

“Gracias, Presidente Santiago Peña, por la hospitalidad y la voluntad de seguir fortaleciendo la relación entre Paraguay y Bolivia. Coincidimos plenamente en una agenda de integración con proyectos estratégicos: la Hidrovía Paraguay–Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico para conectar a Paraguay con Chile a través de territorio boliviano. Iniciativas que abrirán más comercio, inversión y oportunidades para nuestros pueblos y para toda la región”, escribió el presidente Paz en sus redes sociales.

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El mandatario boliviano complementó que guarda un agradecimiento eterno al pueblo paraguayo y a su Gobierno por “el rol preponderante en el respaldo a la democracia boliviana tras los recientes intentos de desestabilización”. “Esa solidaridad, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, fortalece los lazos que hoy seguimos construyendo”, manifestó.

Horas más temprano, el presidente de Paraguay sostuvo una reunión con su par boliviano. «Paraguay y Bolivia miran al futuro con optimismo. Nos une la certeza de que el progreso se construye con diálogo, cooperación y una visión compartida de desarrollo. Seguiremos trabajando juntos para que esa integración se traduzca en más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos», expresó Peña en sus redes sociales.

Paz se encuentra este lunes en la capital paraguaya, donde el Mercosur celebrará un nuevo encuentro de mandatarios, una cita en la que la delegación nacional sostendrá reuniones con homólogos de otras naciones. «En un encuentro muy productivo, fortalecimos los lazos históricos de amistad y confianza que unen a nuestros pueblos», puntualizó Peña respecto a la reunión de esta mañana, quien precisó que la agenda que impulsará con Bolivia será el comercio por la hidrovía.

Los proyectos estratégicos mencionados por Paz buscan potenciar la integración física y comercial entre ambos países, facilitando el acceso a mercados internacionales y mejorando la conectividad regional.