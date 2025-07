Debate de candidatos vicepresidenciales: leyes para salir de la crisis económica y lograr la gobernabilidad son los retos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los cuatro candidatos que participaron en el debate del domingo. Foto: Unitel

Reforma constitucional, leyes para salir de la crisis y fomentar inversiones son parte de la agenda legislativa de los vicepresidenciables. Senador Leonardo Loza insta a votar nulo o destruir la papeleta electoral durante la jornada de sufragio. Ejecutan a 'El Jefe' en Beni: prófugo del caso Porongo muere acribillado a plena luz del día. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Reforma constitucional, leyes para salir de la crisis y fomentar inversiones son parte de la agenda legislativa de los vicepresidenciables

La noche de este domingo los postulantes plantearon en Así Decidimos de la red UNITEL las leyes urgentes que debe tratar la Asamblea. José Luis Lupo (Unidad), Juan Pablo Velasco (Libre), Juan Carlos Medrano (APB-Súmate) y Mariana Prado (Alianza Popular) detallaron sus propuestas con varios matices, aunque centraron su foco en normas para que el país salga de la crisis. Medrano anunció cinco paquetes de leyes que apuntan a la reforma de la Constitución, a la seguridad, a la Justicia, al desarrollo y a la economía. En ese marco, anunció otra norma para “ponerle freno” a los avasalladores y a los bloqueos. Asimismo, planteó leyes para reformar la Justicia para sancionar a las autoridades vinculadas con corrupción y anunció la abrogación de las leyes vinculadas con el desmonte. Prado dijo que la agenda de Alianza del Pueblo “está orientada a lo que le interesa a los demás y no a los políticos”, pero principalmente que impulse “el rescate de la economía para que la gente vulnerable no sea la más afectada por la falta de dólares”.

– “La gobernabilidad en la sociedad se logra cumpliendo la palabra”, dice Lupo en el debate

En el marco del eje temático de gobernabilidad, en el debate entre candidatos a la Vicepresidencia, el candidato de la alianza Unidad, José Luis Lupo, consideró que hay dos componentes, uno se encuentra en la Asamblea Legislativa y otro en la sociedad. “(La gobernabilidad) en la Asamblea se logra ejerciendo libremente y plenamente el mandato del voto y generando concesos con todas las fuerzas políticas que quieren sacar a Bolivia de estas crisis”, señaló Lupo. El candidato consideró que la gobernabilidad con la sociedad “se logra cumpliendo la palabra, cumpliendo la oferta, el país” de sacar al país de la crisis económica en la que se encuentra y “barrer con la corrupción”. El debate entre los candidatos a la Vicepresidencia aborda tres ejes temáticos que son gobernabilidad, agenda legislativa y crisis económica. La noche de este domingo, junto a Lupo se encuentran Juan Carlos Medrano de APB-Súmate, Mariana Prado de Alianza Popular y Juan Pablo Velasco de la alianza Libre, para exponer sus ideas y propuestas ante la ciudadanía.

– “Si nos volvemos potencia mundial de papa fritas, que siga funcionando”: JP Velasco dice que quitará subsidio a empresas estatales

Juan Pablo Velasco, candidato a la Vicepresidencia por alianza Libre, remarcó que se está postulando para hablar de un cambio histórico, una reforma constitucional para implementar una participación legislativa digital. Además, remarcó que es necesario quitarles el subsidio a las empresas estatales. “No es cuestión de privatizar o no privatizar, tenemos un montón de empresas que no son importantes. Lo que tenemos que hacer es quitarle el subsidio del Estado a estas empresas. Si nos volvemos una potencia mundial en papa fritas, que siga funcionando, pero si no son viables sin el subsidio del Estado”, sostuvo. Sobre cómo se logrará consenso en la Asamblea Legislativa dijo que los datos de las encuestas apuntan a que la oposición tendrá mayoría por lo que considera que será más fácil llegar a acuerdos. En esta línea, remarcó que es necesario que dejen de circular los “maletines” cuando se lleve a votación. “Tenemos que consensuar. El consenso no es opcional”, insistió. Remarcó que con una reforma constitucional Bolivia “dará un salto al futuro”.

– Gobernabilidad: Medrano plantea reformar el reglamento de la ALP y llevar las sesiones a los departamentos

Juan Carlos Medrano, candidato a la vicepresidencia de Manfred Reyes Villa, plantea modificar el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el propósito de que las sesiones legislativas se lleven adelante en los departamentos, dependiendo del proyecto de ley. El candidato hizo su propuesta en base al eje temático de gobernabilidad. “Que se reforme el reglamento de la Asamblea Legislativa para que los diputados y senadores le den la cara a la población, vamos a mover las sesiones a los departamentos. Vamos a llevarlos (a diputados y senadores) a sesionar a los departamentos”, dijo Medrano en su intervención. El candidato plantea su propuesta bajo el argumento que, en la actualidad, aparentemente los actuales diputados y senadores no están desarrollando de manera viable su trabajo en el Legislativo. “No vamos a permitir que personas, asambleístas, vayan a defender intereses de un partido político. La política de los pactos tiene que cambiar, esto nos ha traído los famosos maletines negros para aprobar una ley”, dijo.

– Mariana Prado dice que la gobernabilidad en Bolivia se construye en las calles

La candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, afirmó la noche de este domingo, en el gran debate de Unitel, que la gobernabilidad en Bolivia “se construye en las calles, con las organizaciones sociales” y aseveró que el trabajo legislativo va más allá del parlamento. En su intervención, Prado afirmó que hay dos propuestas para el país, una que busca que el país “vuelva al pasado” de los que entregaron recursos naturales, reprimieron y entregaron el país. La otra propuesta, dijo Prado, es la de Alianza Popular, que cree que la gobernabilidad está más allá de los acuerdos que se pueden hacer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “La gobernabilidad se construye en las calles, con las organizaciones sociales y todas las formas de asociación, con los gremios, empresarios, OTBs”, dijo. Afirmó que Andrónico Rodríguez es el arquitecto de los acuerdos sociales y que la gobernabilidad es escuchar y defender al pueblo. El gran debate vicepresidencial contó con la participación de cuatro de los candidatos.

– Samuel Doria Medina busca el voto en Argentina: “Haremos un país al que valga la pena volver”

El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, está en Buenos Aires, la capital argentina, buscando el voto de la mayor concentración de bolivianos fuera del país. “Todos los bolivianos y bolivianas en el extranjero son compatriotas”, señaló Samuel ante la colonia boliviana. Por eso, dijo, “no importa cuánto tiempo hayan estado fuera, el sistema exterior boliviano los protegerá y ayudará. Escogeremos a diplomáticos con conocimiento, capacidad y compromiso”, aseguró. También explicó cómo su “plan 100 días carajo” beneficiará directamente a los exiliados bolivianos: “Garantizaremos la convertibilidad del boliviano en divisas fuertes tales como dólares y euros, lo que liberará completamente la entrada de remesas de los bolivianos expatriados al país”, señaló. Además, dijo, “cambiaremos la economía Bolivia resolviendo la crisis y la inflación, generando un millón de emprendimientos y dándole justicia al país. Así, valdrá la pena volver al país”. Esta jornada continuará con su campaña en el país donde hay la mayor cantidad de migrantes bolivianos.

– Tuto a los bolivianos en el exterior: “Van a tener un país al que volver con tranquilidad”

A tan solo 22 días de las elecciones generales, el candidato de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, señaló que el tiempo para la campaña electoral es breve, por lo que debe seguir una estrategia enfocada en el mayor impacto de sus actividades de difusión de propuestas. “Tenemos muy poco tiempo. Uno tiene que priorizar (actividades) de acuerdo a la estrategia, el mayor impacto que pueda conseguir”, indicó tras consultado por la campaña electoral. “Me encantaría visitar a todas y cada una de las comunidades. Me gustaría asistir a todos los foros”, agregó. “A través de ustedes llegamos a todo el mundo”, señaló Quiroga ante los medios tras consultado por los votantes en el exterior y se dirigió a los bolivianos que residen en otros países. “Queremos que los bolivianos que están fuera sepan que van a ser bien atendidos y que van a tener un país al que volver con tranquilidad, y que cuando traigan sus dólares los podrán usar con normalidad y tranquilidad. Bolivia va a cambiar para que aquellos que quieran volver, puedan retornar a la Patria”, apuntó.

– Senador Leonardo Loza insta a votar nulo o destruir la papeleta electoral durante la jornada de sufragio

El senador del ala evista Leonardo Loza instó a los simpatizantes del exmandatario a votar nulo o destruir la papeleta de sufragio, porque advirtió que serán llenadas por el Gobierno para favorecer a un candidato de la oposición. “Yo creo que si votamos blanco corremos peligro, este gobierno lo va a llenar ese blanco para la derecha, para hacerlo presidente. Votar nulo es lo mejor o definitivamente a la hora de votar destruir, romper esa papeleta de sufragio para que el gobierno no cuente nuestros votos a favor de la derecha”, afirmó en radio Kawsachun Coca. Luego de los fallidos intentos de inscribir la candidatura de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los seguidores del exmandatario decidieron impulsar el voto nulo e incluso anunciaron que instalarán casas de campaña para ese objetivo. El expresidente evitó referirse sobre ese tema en su programa dominical, tampoco se refirió sobre la detención preventiva de la líder del extinto Pan-Bol, Ruth Nina. Se concentró en contar su paso por la vida sindical y atacar a los candidatos a la presidencia.

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, descartó este domingo un posible desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país y aseguró que la producción y distribución del energético están garantizadas, pese a reportes de escasez en algunos puntos de Santa Cruz. Según explicó, actualmente se producen cerca de 158.000 garrafas diarias, mientras que la demanda interna alcanza las 130.000, lo que representa un margen excedente de al menos 28.000 garrafas por día. Jiménez detalló que el GLP proviene de tres fuentes principales: refinerías, plantas separadoras de líquidos como Carlos Villegas y Río Grande, y plantas de producción. Indicó que, en invierno, entre mayo y julio, se incrementó la distribución en un 20% para cubrir la mayor demanda . “Se han despachado incluso más garrafas de lo previsto en varios departamentos”, afirmó. En el caso de Santa Cruz, donde surgieron denuncias sobre posibles faltas del producto, el director de la ANH sospecha que podría tratarse de especulación.

– Café boliviano genera $us 5 millones en cuatro meses

Estados Unidos, Bélgica y Francia concentran el 67% del mercado internacional para el grano nacional, con una fuerte presencia de mujeres caficultoras. “Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que hasta abril de este año teníamos más de 650.000 kilógramos de café por un valor superior a 5 millones de dólares”, detalló la autoridad. Bolivia posiciona su producto en ferias internacionales y resalta la calidad del grano cultivado en altura. Ajata destacó que Bolivia cuenta con una producción de café pujante, valorada por su origen en zonas de altura que le otorgan características únicas. Los principales destinos del grano boliviano son Estados Unidos (27%), Bélgica (26%) y Francia (14%), además de Chile (6%) y Dinamarca (4%). En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa la presencia de productores bolivianos en ferias internacionales. Un ejemplo reciente fue la participación en la Expo Osaka, en Japón, donde se realizó una cata de café boliviano selecto, promocionando la calidad y origen del producto.

– Ejecutan a ‘El Jefe’ en Beni: prófugo del caso Porongo muere acribillado a plena luz del día

Un ataque armado ocurrió este domingo en el municipio de Santa Ana del Yacuma, departamento de Beni, donde una persona de sexo masculino fue acribillada. El fallecido fue identificado como Edgar Dorado Menacho, alias El Jefe. Luego el fiscal departamental del Beni, Gerardo Balderas, también ratificó la misma información. De manera preliminar, se conoce que la víctima, a simple vista, tiene al menos seis impactos de arma de fuego. Según un video que circula en distintas plataformas, el hecho ocurrió en plena vía pública y a plena luz del día. Testigos del hecho aseguraron que los atacantes operaron a bordo de una camioneta blanca y que luego huyeron en el mismo motorizado. Dorado era prófugo de la justicia y considerado como uno de los principales autores del asesinato de tres policías en Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio de 2022. Ese fatídico día fueron ejecutados el sargento mayor Eustaquio Olano, sargento 2do Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip, Daniel Candia Orihuela. Este proceso investigativo fue conocido como el caso Nallar.