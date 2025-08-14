El TED La Paz anuncia que las maletas electorales son trasladadas con estrictas medidas de seguridad

El TSE contrató a una empresa especializada para el rastreo de cada uno de los vehículos que tiene la misión de hacer llegar el material a cada uno de los asientos electorales de ese departamento.

eju.tv / Video: Wara TV

Las maletas electorales son distribuidas desde la pasada jornada con todas las medidas de seguridad y el monitoreo en línea correspondiente, para prevenir cualquier incidente durante su traslado, anunció este jueves el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, además de garantizar que hasta el sábado se repartirá todo el material en los diferentes centros de sufragio, para que la población ejerza su derecho a elegir a los próximos gobernantes del país este domingo 17 de agosto.

Para ello, se instaló un centro de monitoreo y control en línea que sigue las rutas de los medios que fueron dispuestos para el traslado del material electoral, para ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató una empresa que tiene la labor de rastrear el periplo de cada vehículo y el custodio encargado, señaló el vocal del TED, Antonio Condori. El sistema utilizado para el seguimiento permite seguir el trayecto desde la entrega de las maletas, el recorrido por la ruta asignada hasta su llegada al destino final.

“El Tribunal Supremo Electoral ha realizado la contratación de una empresa para que nos preste el servicio de control, los nueve tribunales electorales departamentales están utilizando este sistema. Es imperativo que cada coordinador de ruta, cada custodio y cada vehículo tengan esta aplicación para que cada centro de control haga el seguimiento de las maletas electorales; el aplicativo está cotejado por el TSE”, afirmó Condori a manera de resaltar las normas de seguridad para el traslado del material.

Asimismo, su colega Sabino Chávez informó que desde la pasada jornada se envían las maletas electorales hasta los sitios más alejados, en principio a las comunidades limítrofes con Perú, Pando y Beni, cuyo tiempo de viaje sobrepasa los dos días; en tanto, este jueves se remitió todo ese equipo hacia el norte de La Paz, para las circunscripciones 15, 16, 17 y parte de la 14, el cual, a su arribo, será depositado en los ambientes seguros habilitados para el efecto y que son custodiados por efectivos militares.

“En cada camioneta ingresan el conductor, el custodio y el coordinador de las rutas electorales; asimismo, cada camioneta lleva un promedio de 25 a 30 maletas electorales, de esa manera estamos cumpliendo con esa actividad; las rutas que siguen son autorizadas previamente por el TED La Paz, de esa manera se cumple con la cadena de custodia establecida para el proceso electoral”, señaló la autoridad electoral.

Cada vehículo tiene una ruta asignada que no puede ser alterada. Foto: captura pantalla

Chávez también se refirió a los insumos que están en cada paquete que será utilizado el día de los comicios, detalló que cada una de las maletas tiene 42 elementos, “entre ellos, la papeleta, el certificado de sufragio, la lista de habilitados e inhabilitados, asimismo, la utilería electoral”; en el caso de las ciudades de La Paz y El Alto, señaló que la distribución se efectuará el viernes y sábado en vehículos que serán custodiados por la Policía Boliviana. En el caso del área rural, la responsabilidad recae sobre las Fuerzas Armadas.

“Es importante aclarar que todo vehículo que está siendo despachado es monitoreado por el TED La Paz, tomando en cuenta que estos solamente se deben transportar por las rutas electorales que están previamente aprobadas, las empresas de transporte acreditan el control por GPS, para que nosotros podamos controlar los vehículos que deben transportar por las rutas electorales, asimismo, de los operadores, en este caso, los coordinadores están siendo monitoreados desde sus teléfonos móviles”, detalló.